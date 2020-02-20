Депутат Анишин извинился за грубость в адрес жителей Карелии

В соцсетях появилась информация о том, что депутат Петросовета Александр Анишин на заседании депутатской комиссии грубо отозвался о жителях Карелии, которые оставляют негативные отзывы губернатору Карелии. Депутат-единоросс назвал недовольных действиями властей граждан бездельниками, дополнив эту оценку малоприятным сравнением с продуктами человеческой жизнедеятельности.

На эту информацию отреагировал ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко, который призвал Анишина немедленно извиниться за свои слова.

– Подобного рода высказывания непозволительны. Они оскорбляют и задевают честь и достоинство людей. Даже если граждане выступают в адрес действующей власти с критикой. Брать голосом, бранью – не наш стиль. Главный наш аргумент – это работа и результат. Надеюсь, что об этом никто не будет забывать», – такой комментарий Ревенко появился на официальном сайте «Единая Россиия».

Ревенко сообщил, что уже обратился в карельское отделение «Единой России», чтобы с Александром Анишиным провели профилактическую работу. Он напомнил депутатам-единороссам, что необходимо уважительно относиться в том числе и к критике в свой адрес, не позволять себе оскорбительных высказываний и быть сдержанными во время дискуссии с оппонентами. «И уж тем более не позволять себе опускаться на уровень подзаборной лексики», – подчеркнул Евгений Ревенко.

Пресс-релиз на официальном сайте партии появился 20 февраля днем. А ближе к вечеру Александр Анишин прокомментировал свой поступок на своей странице в социальной сети и извинился за свое поведение.

– Ни для кого не секрет, что на протяжении многих лет я являюсь руководителем фонда «Эстафета поколений», объединившего вместе 10 поисковых отрядов Карелии, и особое место во всей моей жизни, общественной и депутатской деятельности занимают вопросы сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, поисковая деятельность, патриотическое воспитание молодежи… В связи с этим спекуляции и ошибочные суждения, которые появились недавно в комментариях в социальной сети к информации на тему создания военного музея в Беломорске, как и спорные высказывания к публикации в сети к статьям об уничтожении памятного знака защитнику Петрозаводска Яше Степанову, вызывали у меня крайне негативные эмоции. Поддавшись воле эмоций, я произнес нелицеприятные и недопустимые высказывания. Хочу принести извинения за свои слова, которые ненароком могли кого-либо обидеть, – написал Александр Анишин.