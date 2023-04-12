12 апреля 2023, 12:59
По улицам карельского города Сегежа люди передвигаются на лодках
По карельской Венеции ни пройти, ни проехать
На улицах Сегежи активно тает неубранный снег. Некоторые дороги превратились в полноводные каналы, некоторые горожане достали плавсредства, сообщает паблик «Петрозаводск/Карелия/Без цензуры». Сегежу уже стали называть карельской Венецией.
На других дорогах, прямо в центре Сегежи настоящая каша: люди с трудом добирались на работу.
«Этo наш выхoд на бульваp с проспекта Бумажникoв. Сeгoдня там я упала, гoлый лёд! Проспект Бумажников, д.11, ни paзу не виделa чтобы чиcтили, a eздят тут вce. Админиcтpaция, ау»,
- обращаются к городским властям сегежане.
Особенно трудно в эти дни мамочкам с колясками. Один выход – гулять на балконах. Фото: группа «Петрозаводск/Карелия/Без цензуры».