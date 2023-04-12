По улицам карельского города Сегежа люди передвигаются на лодках

На улицах Сегежи активно тает неубранный снег. Некоторые дороги превратились в полноводные каналы, некоторые горожане достали плавсредства, сообщает паблик «Петрозаводск/Карелия/Без цензуры». Сегежу уже стали называть карельской Венецией.

На других дорогах, прямо в центре Сегежи настоящая каша: люди с трудом добирались на работу.

«Этo наш выхoд на бульваp с проспекта Бумажникoв. Сeгoдня там я упала, гoлый лёд! Проспект Бумажников, д.11, ни paзу не виделa чтобы чиcтили, a eздят тут вce. Админиcтpaция, ау»,

- обращаются к городским властям сегежане.

Особенно трудно в эти дни мамочкам с колясками. Один выход – гулять на балконах. Фото: группа «Петрозаводск/Карелия/Без цензуры».