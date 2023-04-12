На Первомайском проспекте вводят запрет на остановку большегрузов

С завтрашнего дня в Петрозаводске меняется схема движения на Первомайском проспекте. Об этом напоминает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На участке дороги от улицы Мелентьевой до улицы Заводской будет запрещена остановка большегрузов. Нововведения должны повысить безопасность дорожного движения.

Напомним, в ночь на 8 марта на Первомайском проспекте произошла трагедия. Автомобиль «Шевроле Нива» врезался в припаркованный у обочины грузовик, погибли мужчина и женщина. // Фото: unsplash.com