Трубы Петрозаводскмаша поедут в Китай

Завод «Петрозаводскмаш» приступил к отгрузке трубных узлов главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для энергоблока №7 Тяньваньской АЭС, которая строится в Китайской Народной Республике, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Трубные узлы представляют собой как прямые участки трубопровода, так и соединения прямых труб с изогнутыми коленами. На заводе на внутреннюю поверхность труб предварительно наносят антикоррозионное покрытие методом электрошлаковой наплавки. В процессе сборки трубный узел оснащают необходимыми патрубками и штуцерами.

Первую партию — три трубных узла — отгрузили с производственной площадки «Петрозаводскмаша» сухопутным путем. Грузу предстоит преодолеть более семи тысяч километров от Петрозаводска до границы Китая.

ГЦТ внутренним диаметром 850 мм и общей длиной 146 метров соединяет основное оборудование первого контура АЭС: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. Предназначен для циркуляции теплоносителя первого контура при температуре до 330 градусов Цельсия под высоким давлением — 160 атмосфер. Для защиты трубопровода от агрессивного воздействия теплоносителя на внутреннюю поверхность кованых заготовок наносят антикоррозионное покрытие. Напомним, Петрозаводскмаш первым в России освоил технологию изготовления бесшовных плакируемых труб для атомных электростанций.

Тяньваньская АЭС расположена в китайской провинции Цзянсу. Третья очередь данной электростанции сооружается по проекту «АЭС-2006» и соответствует современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.