Проект поликлиники на Кукковке проходит госэкспертизу

Новое учреждение, которое появится в Петрозаводске по нацпроекту «Здравоохранение», будет принимать взрослых пациентов, сообщает пресс-служба правительства Карелии. В республиканском бюджете предусмотрены 24 миллиона на разработку проектно-сметной документации для строительство поликлиники на пересечении улиц Ровио и Фролова.

В новой поликлинике, кроме терапевтической службы, разместится эндоскопический центр. Строительство планируют начать в 2023 году.

В микрорайоне Кукковка проживает 27 тысяч человек взрослого населения, их обслуживает городская поликлиника № 4 на Ключевой. По словам главного врача четвертой поликлиники Ольги Билко, по целевым направлениям для будущего медучреждения уже учатся 25 врачей.

Крупные стройки, которые идут в республике по нацпроектам, обсудили на совещании под руководством главы Карелии. В этом году планируется завершить строительство девяти объектов. Это четыре школы: в Кеми, Медвежьегорске, пос.Деревянка и Суоярви, две дороги в Петрозаводске и Костомукше, ФОК в Костомукше и два технопарка - «Карельские продукты» и «Онежский».

В 2023-2024 годах продолжится строительство двух крупных объектов – дома-интерната для престарелых и инвалидов в Костомукше и регионального центра по спортивной гимнастике на Кургане в Петрозаводске. Это объекты национального проекта «Демография».

Совсем скоро заработает детский сад в районе ул.Чехова в Петрозаводске, строительство здания для 300 ребят завершено в декабре 2022 года. Открытие планируется в мае, на полную мощность дошкольное учреждение заработает с осени. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.