«По поселку словно Мамай прошел»

Текст: Андрей Маузровский

Жителей поселка Пийтсиёки поделились со мной своим беспокойством по поводу сложившейся ситуации.

Дело в том, что в поселке очень много старых заброшенных объектов - полуразрушенных домов, бань, сараев, остатков сгоревших домов. Их количество со временем увеличивается, а связанных с ними проблем становится больше. На неоднократные обращения местных жителей к властям с просьбой обратить внимание на это опасное соседство ответ только один: денег нет.

Опасность же заключается в том, что, во-первых, на этих объектах постоянно бегают, играют дети разного возраста. Прогнившие строения могут в любой момент обрушиться. Во-вторых, «заброшки» в таком количестве порождают картину полной разрухи. Как во время войны. И жители поселка пытаются объяснить властям, что тоже имеют право жить в благоустроенном поселке, а не в таком, словно по нему Мамай прошел. Они предполагают, что все деньги на благоустройство оседают в районном центре, и просят учитывать в бюджете и их интересы.

Ну и, наконец, существует реальная опасность, что в «заброшках» может возникнуть пожар, и огонь может перекинуться на жилые дома. Все помнят, как это было в Найстеньярви, знают печальные события уже этого года в России. Не хотелось бы их повторения.

Эти и другие многие другие проблемы граждане хотели обсудить с главой районной администрации Романом Петровым, который обещал приехать, но, как обычно, прислал вместо себя помощников. Ответы на свои вопросы местные жители так и не получили.

Люди все же просят, чтобы их услышали. Ну не Путину же им жаловаться!..