По аналогии с «Пушкинской» в России запустят «Менделеевскую» карту

Молодые ученые, студенты и школьники смогут получить «Менделеевскую карту». Ее будут оформлять в рамках поддержки начинающих исследователей, передает ТАСС.

«Менделеевская карта» будет работать примерно так же, как «Пушкинская», рассказал на презентации первый зампред комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

С картой можно будет получать скидки при посещении конференций, выставок, пользовании электронными библиотеками.

Молодые ученые также смогут воспользоваться льготами в командировках, путешествиях и при занятии спортом. Первую «Менделеевскую карту» выдадут 24 июня, в День изобретателя и рационализатора. // фото: pixabay.com