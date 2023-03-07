В Петербурге ввели курортный сбор

Власти Санкт-Петербурга ввели курортный сбор для туристов. Об этом пишет «Фонтанка».

Курортный сбор вводится в качестве эксперимента, который будет действовать с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Платить курортный сбор в размере 100 рублей будут все совершеннолетние приезжие, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Оператором сбора будет сам отель или иной объект размещения. // Фото «Петрозаводск говорит»