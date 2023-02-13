13 февраля 2023, 07:00
Плюсовая температура ожидает жителей Карелии в понедельник
Мокрый снег и даже дождь, гололедица: прогноз погоды в Карелии и Петрозаводске
Сегодня в Петрозаводске облачно, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2, +3.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви днем +2;
В Олонце, Сортавале днем +3;
В Пудоже, Сегеже днем +1. // фото unsplash.com