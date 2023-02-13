Плюсовая температура ожидает жителей Карелии в понедельник

Сегодня в Петрозаводске облачно, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2, +3.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви днем +2;

В Олонце, Сортавале днем +3;

В Пудоже, Сегеже днем +1. // фото unsplash.com