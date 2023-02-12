На смену морозцу придет потепление – прогноз погоды на понедельник

В понедельник в Петрозаводске облачно, ночью снег, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 0, +2, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет слабо падать.

В Карелии облачно. Ночью в большинстве районов снег, местами сильный, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью -3, -8, днем -2, +3.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -5, днем +2;

В Кондопоге ночью -1, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +2;

В Олонце ночью 0, днем +3;

В Пудоже ночью -2, днем +1;

В Сегеже ночью -3, днем +1;

В Сортавале ночью -1, днем +3;

В Суоярви ночью -1, днем +2. // фото unsplash.com