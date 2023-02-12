Снегопад обрушится на Карелию, порцию снега обещают и петрозаводчанам

Синоптики предупредили жителей Карелии об ухудшении погодных условий. Ночью 13 февраля по южным и восточным районам республики ожидается сильный снег. Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.

Погода в карельской столице может измениться уже к вечеру воскресенья. После 18 часов ожидается метель и снегопад.

По прогнозу паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», с 18 часов до полуночи ожидается выпадение 3 мм осадков. Будет ветрено - усилится юго-западный ветер до 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. К вечеру потеплеет до -2, а в понедельник днем ожидается до плюс двух градусов. // фото unsplash.com