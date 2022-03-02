Плановую медпомощь в Карелии возобновят на следующей неделе
Жители Карелии уже со следующей недели смогут в полном объеме получить плановую медицинскую помощь. О возврате к ее оказанию сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Он объяснил, что решение о временной приостановке такой помощи приняли ранее из-за высокого уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями, включая коронавирус.
- Это позволило нам распределить ресурсы, в том числе кадровые. Число одномоментно заболевших граждан с приходом в республику штамма омикрон росло невероятными темпами, и учреждения здравоохранения работали на пределе возможностей, - отметил министр.
Он поблагодарил всех узких специалистов, которые пришли на помощь участковым терапевтам.
- Сейчас ситуация изменилась к лучшему. Каждый день регистрируем все меньше обращений в поликлиники по поводу ОРВИ, поэтому и принято решение возобновить с 9 марта оказание плановой медицинской помощи, - сказал Охлопков. // Фото: Detonator/pixabay.com