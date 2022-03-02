НКО выделят субсидию на сопровождение инвалидов

Карелия стала одним из пилотных регионов, на территории которого реализуется федеральный закон «О государственном социальном заказе на оказание услуг в социальной сфере». То есть, у местных некоммерческих организаций появилась возможность на конкурсной основе получить дополнительное финансирование. Об этом шел разговор на площадке Общественной палаты Карелии.

Планируется, что субсидией покроют расходы НКО на зарплату работников, которые непосредственно занимаются сопровождением инвалидов, а также на услуги психолога и транспортные затраты. Организации социальной направленности будут получать субсидии через конкурсную процедуру. В Карелии она запланирована на второй квартал текущего года. Будет распределено финансирование в размере 1 млн рублей.

Как отметил руководитель НКО «Гармония», где трудятся 4 инвалида и один сопровождающий их, Олег Черепанов отметил, что участие в соцзаказе позволит оказывать услуги качественно, а у людей с ограничениями появится выбор в организациях, которые это делают лучше.

Напомним, в Карелии на открытие собственного дела инвалиды могут получить субсидию в 250 тыс. руб. В целом на поддержку трудоустройства граждан с ограниченными возможностями в этом году в бюджете предусмотрено почти 18 млн руб. А благодаря региональным мерам поддержки граждан данной категории с начала года трудоустроен 371 человек, 14 открыли свое дело. Фото: pixabay.com/ru