Планирующих ехать в соседний регион предупредили о проблемах

Определенные неудобства испытают те, кто из Карелии поедет на днях в соседний регион. Об ограничениях в Мурманской области водителей предупредила ГИБДД.

Движение всех видов транспорта запретят на участке дороги при подъезде к Североморску. Это сделают несколько раз.

В частности, 13 марта ограничения введут с 10:00 до 12:00, движение перекроют на участке с 18 по 21 километр.

На следующий день, то есть 14 марта, в это же время невозможно будет проехать на участке от дома №. 114 по проспекту Героев-Североморцев по 20-й километр.

По участку с 18 по 20 километр этой автодороги движение ограничат 15 и 16 марта с 10:00 до 12:00. Объезд предусмотрен по территории Мурманска. // фото: ГИБДД Карелии