Пивненко стала одним из авторов идеи о допуске в школу бывших зэков

Группа депутатов Госдумы предложила разрешить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления работать с детьми.

Среди авторов законодательной инициативы Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Петр Толстой, Владисла Третьяк и Вячеслав Фетисов. Текст документа с фамилиями авторов законопроекта размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты от «Единой России» предложили дополнить статью №331 Трудового кодекса РФ абзацем:

«Комиссии по делам несовершеннолетних вправе рассматривать заявления граждан с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления на их право заниматься педагогической деятельностью, за исключением имевших судимость за убийства, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних, при условии их безупречного поведения, активной общественной деятельности в течение не менее 10 лет после отбытия наказания».

Таким образом, депутаты исключили возможность для педофилов, насильников и убийц трудиться в учебных заведениях. Но всем другим с погашенной судимостью по тяжким статьям при условии кристальной жизни после тюрьмы в течение 10 лет и активной общественной деятельности предлагают дать такую возможность. В разряд тяжких и особо тяжких входят, например, такие преступления, как разбой, грабеж, вымогательство, взятки в особо крупных размерах, производство и хранение наркотиков.

Фетисов в беседе со СМИ объяснял, что проект закона родился из обращения в Карелии, где тренер совершил противоправные действия, отсидел, вернулся, занялся общественно-полезным трудом. Решение о допуске, как видят это авторы идеи, будет принимать специальная комиссия на основе биографии человека.

В правовом управлении Госдумы указали, что предлагаемые изменения в ТК не согласуются со статьями 331 и 351 Трудового кодекса. Положения проверял Конституционный суд. Инстанция указала, что положения ТК России, предусматривающие бессрочный и безусловный запрет на занятие педагогической деятельностью для лиц, которые имеют судимость либо судимость которых снята или погашена, признанных виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, не могут рассматриваться как нарушающие конституционный принцип соразмерности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу своих коллег.

«В приоритетном порядке обсудили его (прим.ред. законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами) вчера перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной Думы. По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям»,

- написал 18 октября в 07:58 в телеграм-канале Володин.

По его мнению, большинство родителей готовы доверить ребенка «только людям с безупречной репутацией». Он также указал, что инициатива противоречит статьям 31 и 351 Трудового кодекса РФ. Спикер Госдумы отметил, что законопроект придется отклонить, если авторы сами не отзовут инициативу и не станут доводить ее до заседаний ГД.

С 17 октября автор за автором начали снимать свои фамилии из числа инициаторов. Первым письмо с просьбой исключить из числа авторов проекта федерального закона попросил Толстой, следом аналогичные просьбы направили Роднина, Третьяк и Фетисов. От депутата Пивненко на момент подготовки публикации такое письмо не поступало. // фото «Петрозаводск говорит»