Пивненко стала одним из авторов идеи о допуске в школу бывших зэков
Группа депутатов Госдумы предложила разрешить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления работать с детьми.
Среди авторов законодательной инициативы Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Петр Толстой, Владисла Третьяк и Вячеслав Фетисов. Текст документа с фамилиями авторов законопроекта размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.
Депутаты от «Единой России» предложили дополнить статью №331 Трудового кодекса РФ абзацем:
«Комиссии по делам несовершеннолетних вправе рассматривать заявления граждан с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления на их право заниматься педагогической деятельностью, за исключением имевших судимость за убийства, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних, при условии их безупречного поведения, активной общественной деятельности в течение не менее 10 лет после отбытия наказания».
Таким образом, депутаты исключили возможность для педофилов, насильников и убийц трудиться в учебных заведениях. Но всем другим с погашенной судимостью по тяжким статьям при условии кристальной жизни после тюрьмы в течение 10 лет и активной общественной деятельности предлагают дать такую возможность. В разряд тяжких и особо тяжких входят, например, такие преступления, как разбой, грабеж, вымогательство, взятки в особо крупных размерах, производство и хранение наркотиков.
Фетисов в беседе со СМИ объяснял, что проект закона родился из обращения в Карелии, где тренер совершил противоправные действия, отсидел, вернулся, занялся общественно-полезным трудом. Решение о допуске, как видят это авторы идеи, будет принимать специальная комиссия на основе биографии человека.
В правовом управлении Госдумы указали, что предлагаемые изменения в ТК не согласуются со статьями 331 и 351 Трудового кодекса. Положения проверял Конституционный суд. Инстанция указала, что положения ТК России, предусматривающие бессрочный и безусловный запрет на занятие педагогической деятельностью для лиц, которые имеют судимость либо судимость которых снята или погашена, признанных виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, не могут рассматриваться как нарушающие конституционный принцип соразмерности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу своих коллег.
«В приоритетном порядке обсудили его (прим.ред. законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами) вчера перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной Думы. По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям»,
- написал 18 октября в 07:58 в телеграм-канале Володин.
По его мнению, большинство родителей готовы доверить ребенка «только людям с безупречной репутацией». Он также указал, что инициатива противоречит статьям 31 и 351 Трудового кодекса РФ. Спикер Госдумы отметил, что законопроект придется отклонить, если авторы сами не отзовут инициативу и не станут доводить ее до заседаний ГД.
С 17 октября автор за автором начали снимать свои фамилии из числа инициаторов. Первым письмо с просьбой исключить из числа авторов проекта федерального закона попросил Толстой, следом аналогичные просьбы направили Роднина, Третьяк и Фетисов. От депутата Пивненко на момент подготовки публикации такое письмо не поступало. // фото «Петрозаводск говорит»