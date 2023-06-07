Питкяранта готовится принять торжества по случаю Дня Карелии

В четверг, 8 июня, Карелия отметит свое 103-летие. В этот день в Петрозаводске пройдут официальные мероприятия. Основные торжества намечены на 26 августа, их примет Питкяранта.

Сейчас город и район готовятся к празднику. Как стало известно из официальных источников, работы по благоустройству Питкяранты идут в соответствии с графиком. Отремонтированы улица Гоголя и центральная площадь, оборудована парковка в Заводском сквере. Вдоль улиц Ленина и Гоголя оборудован тротуар, которого ранее там не было.

Работы идут и в населенных пунктах района. Так, в Импилахти, Салми и Хийденсельге было восстановлено дорожное покрытие, в деревне Рауталахти оборудовано уличное освещение. // Фото: gov.karelia.ru