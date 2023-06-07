Древнюю усыпальницу в Сортавале начали консервировать

Работы по консервации объекта культурного наследия начались в Сортавале. Об этом сообщает районная администрация и уточняет, что речь идет о склепе-усыпальнице супругов Халлонблад.

Его возвели в 1894 году на старом финском кладбище. Сейчас сооружение в плачевном состоянии.

Вокруг него уже поставили строительные леса и консервационную крышу. К специалистам присоединились волонтеры. Они разобрали строительный мусор, очистили от растений и мха гранитный цоколь. // фото: администрация Сортавальского района/ВКонтакте