Дознаватель УФССП РФ по РК стала второй во Всероссийском конкурсе

Основная цель конкурса «Органы принудительного исполнения — детям» — назвать лучших сотрудников, исполняющих судебные решения о взыскании алиментов, а также применяющих к должникам меры уголовно-правового воздействия.

«Лично мне такие соревнования дали почувствовать необходимость моей работы в сфере защиты прав детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Поездка в Москву оказалась для меня волнительной, ведь в столицу России съехались лучшие государственные служащие Федеральной службы судебных приставов»,

— рассказала Анастасия.

Предварительно конкурсантка с успехом прошла первый и второй этапы Всероссийского конкурса «Органы принудительного исполнения – детям», который проводился среди судебных приставов-исполнителей и дознавателей структурных подразделений территориальных органов ФССП России, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа.



Анастасия Азарова работает дознавателем отделения судебных приставов по Пряжинскому району шесть лет. Она замужем, в свободное от работы время любит читать книги и путешествовать.

«Также в ФССП России отметили Ивана Титова, младшего судебного пристава отделения судебных приставов по Пудожскому району. Иван занимается с ребятами в Пудожской детской юношеской спортивной школе и учит их танцевать в стиле «брейкинг». Ученики Ивана неоднократно становились чемпионами Карелии!» — рассказывает пресс-служба Управления судебных приставов по РК. //фото УФССП РФ по РК