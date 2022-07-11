Пиратская версия Windows может красть личные данные

Использование пиратских операционных систем (ОС) влечет за собой ряд рисков, в частности в сфере безопасности. Об угрозе нелицензионных версий Windows Ленте.ру рассказал аналитик по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Артур Янбулатов.

Так, специалист считает самой большой опасностью, которая грозит пользователю пиратской версии Windows, - вшитый в операционную систему вредоносный код.

«Злоумышленники нередко используют и другой способ - лицензионный ключ, который требует ввести пиратская версия. Для этого пользователь скачивает так называемую утилиту «Активатор». Эта программа позволяет временно или навсегда активировать пиратскую систему, но при этом внедряет в ОС вредоносный код», - объяснил аналитик.

Обнаружить или исправить проблемы в таких случаях очень сложно, так как официальные обновления от компании-разработчика недоступны для пиратской ОС. Это может привести к краже личных данных пользователя. Также злоумышленники могут получить возможность управлять чужим компьютером или заблокировать его.

Для избежания таких неприятных последствий специалист рекомендовал отказаться от использования нелегальных продуктов. Но если пиратская ОС все же установлена на компьютере, то на нем не стоит хранить важную и конфиденциальную информацию, советует Янбулатов. Фото: unsplash.