ПФР назвал основные ошибки, которые мешают получить выплаты на детей

В карельском отделении Пенсионного фонда рассказали, на что семьям с детьми следует обратить внимание при подаче заявления на выплату, чтобы не получить отказ.

При подаче заявлений через портал госуслуг или сайт ПФР необходимо внимательно и верно вносить данные. Неточности или ошибки могут стать причиной того, что заявление не пройдет проверку и будет вынесен отказ.

В качестве примера ПФР приводит шесть главных ошибок, которых следует избегать.

В частности сообщается, что заявление должен подавать родитель (не бабушки или иные лица). Опекуны подают заявление лично с документами. Далее вносить ФИО необходимо в точности, как указано в документах (особенно это касается букв е и ё).

Также следует указывать реквизиты банковского счета самого заявителя (не другого родителя). Мать или отец в графе «Статус» должны указывать «родитель», а не «ребенок». Если у семьи есть право на материнский капитал, то заявление должен подавать владелец сертификата на материнский капитал (для выплат семьям с детьми до 3 лет).

Если на одного и того же ребенка подано сразу более одного заявления, то по повторным заявлениям будет вынесен отказ. Если человек неверно заполнил заявление, то подать его повторно можно будет только после вынесения отказа по первому заявлению.

Ранее в ПФР рассказали, как получить выплаты в размере 5 и 10 тысяч на детей.