Ремонт дворов стартовал в Петрозаводске

В Петрозаводске начался ремонт дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Работы стартовали в десяти дворах, сообщает пресс-служба мэрии. Это дворы по адресам: ул. Зеленая, д.10, д.12. д.14; ул. Балтийская, д.5, д.31, д.27, д.35, ул. Фролова, д.3, д.7, пл. Гагарина, д.2.

Как рассказал председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев, на данный момент уже заключены все договоры с управляющими компаниями, сумма контрактов составит порядка 140 миллионов рублей.

Всего в этом году в карельской столице отремонтируют 71 дворовую территорию. К концу лета в этих дворах появится новый асфальт, а также урны и скамейки. На многих территориях обустроят парковки и новое освещение. Также в списке работ значатся озеленение, установка ограждений, формовка деревьев.