Певец Сергей Лазарев пожаловался на тяжелое финансовое положение

37-летний участник «Евровидения» Сергей Лазарев рассказал о трудностях. Финансовых.

В беседе с «Дни.ру», певец рассказал, что в период коронапандемии многие артисты столкнулись с трудностями, расходы не уменьшились, но даже возросли.

Со слов певца, артисты покупают песни, снимают клипы, шьют костюмы для выступлений, которые не были отменены из-за ограничений, передает «Лента.ру». По словам Лазарева, несмотря на трудности, он не уволил никого из своей группы, а также выплачивает всем зарплату.

«При этом доходов стало в десять раз меньше», - сказал певец, подводя финансовые итоги года.

Ранее на трудную жизнь артистов пожаловался Валерий Меладзе. (фото popcornnews.ru)