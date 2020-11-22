Меладзе вновь пожаловался на трудную жизнь артистов

Валерий Меладзе вновь поднял тему тяжелого финансового положения артистов в период пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью Юрию Костину, сообщает «Лента.ру».

В частности, певец пожаловался на то, что сейчас отменены все корпоративы, которых в последнее время и так было немного. В связи с этим артистам стало еще сложнее зарабатывать на жизнь.

Меладзе обратил внимание на то, что на корпоративах люди веселятся, а это само по себе является важной частью жизни, ради которой артисты работают.

«Нам не дали сейчас поработать. Но наверняка будут новогодние съемки, огоньки... Ну а если мы ответим так же? Возьмем и не снимемся в праздничных концертах. Лучше пусть те, кто эти указы выпускает, веселят всю ночь наш народ», - заявил артист.

Ранее Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Затем он отказался от этой идеи и признался, что призывал к бойкоту «гипотетически» и просто «закинул удочку». Фото v-meladze.ru