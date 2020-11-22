В Сети появились первые фотографии Ефремова из белгородского СИЗО

В Сети появились фотографии Михаила Ефремова, сделанные в СИЗО-3 Белгородской области. Актер присутствовал на молебне в храме святителя Николая Чудотворца. Снимки опубликованы на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

В СИЗО актер находится на карантине до того, как его распределят в колонию.

На молебне также присутствовали некоторые руководители УФСИН по Белгородской области.

Напомним, 22 октября Московский городской суд рассмотрел апелляции на приговор Ефремову и принял решение смягчить приговор артисту с 8 до 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за смертельное ДТП, совершенное им 8 июня в центре Москвы.