Родители поссорились в школьном чате и устроили массовую драку

В Санкт-Петербурге перепалка в родительском чате переросла в реальную драку со стрельбой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, вечером 21 ноября на проспекте Тореза полиция задержала шестерых мужчин, устроивших драку. Жители Северной столицы также слышали выстрелы.

Как оказалось, мужчины возрастом от 28 до 35 лет поругались в школьном родительском чате. Там же договорились о «стрелке». Почти все участники драки имеют высшее образование и достойную работу. Среди устроивших потасовку был даже врач.

В итоге обошлось без пострадавших. В отделении полиции у участников драки исчезли претензии друг к другу. Были составлены протоколы о мелком хулиганстве. Фото dvinatoday.ru