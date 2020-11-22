Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ

В 2021 году россиян ждет повышение цен на услуги ЖКХ. Причем, вполне возможно, оно будет более заметным, чем обычно. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева рассказала, что тарифы вырастут с 1 июля приблизительно на четыре-шесть процентов.

Она также напомнила, что «с 2021 года людей поджидает новая напасть» - с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Когда его отменят, многие российские семьи окажутся в очень непростой ситуации из-за долгов.

И возможные штрафы - еще не самое большое зло. Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее,

- пояснила Чернышева.

В следующем году будут проиндексированы цены на газ - примерно на 3%, на электроэнергию - на 4% и на вывоз мусора - также на 4%.

Чернышева напомнила, что каждый регион самостоятельно устанавливает увеличение тарифов на услуги ЖКХ. Она выразила мнение, что ресурсоснабжающие организации будут лоббировать повышение тарифов на больший процент, чем обычно, чтобы покрыть недополученные доходы за 2020 год. Фото aromashevo.online