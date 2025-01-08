Петрозаводский горсовет в 2025 году проведет шесть сессий

В течение следующего года запланированы шесть очередных сессий Петрозаводского городского Совета. Об этом свидетельствует опубликованный план работы, утвержденный депутатами.

С февраля по декабрь на шести сессиях депутатский корпус рассмотрит важные общегородские вопросы.

В частности, будет заслушан отчет Контрольно-счетной палаты и ежегодный отчет Главы столицы Карелии. Будет рассмотрен прогнозный план приватизации муниципального имущества, вопросы о бюджете городского округа и о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска».