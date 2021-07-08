Петрозаводские мастера успешно выступили на конкурсе ремёсел

Работы карельских ремесленников получили несколько наград на XI Международном фестивале-конкурсе ремёсел коренных народов мира «Югра -2021».

В рамках форума народные мастера России Ирина Титова и Надежда Толошинова, а также руководитель проекта «Малая родина – родник души человека» Инга Гаевская познакомили участников с уникальной культурой нашей республики. Фестиваль объединил представителей девяти регионов страны - Удмуртии, Бурятии, Карелии, Пермского края, Москвы, Республики Марий Эл, Казахстана, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Работы карельских ремесленников получили несколько наград. Карельская делегация вручила коллегам из Ханты-Мансийского автономного округа благодарственные письма от имени Главы Петрозаводска Владимира Любарского за участие в выставке «Дерево дружбы финно-угорских ремесел». Участники встречи также обсудили запланированный на октябрь этого года визит делегации из Ханты-Мансийска в столицу Карелии.