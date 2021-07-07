День рыбака в Кижах отметят старинным адреналиновым развлечением

Гости Кижей 11 июля смогут увидеть захватывающее развлечение. На острове будут играть в древнюю килу. Эту забаву на Руси любили в X веке. Сегодня занятие активно возрождают и признали «самым адреналиновым» в Карелии, сообщили в музее-заповеднике «Кижи».

Игра с мячом сочетает элементы борьбы, футбола и регби. Соревнуются командами, выглядит это очень увлекательно. Название развлечение получило благодаря мячу из кожи, набитому конским волосом. Такой нашли в Новгороде во время раскопок. Его датировали X веком.

В Кижах в килу играли на Онежском озере зимой, гоняя по льду. Призом были лучшие места для ловли рыбы.

Игру успешно возрождают сотрудники музея-заповедника «Кижи», члены Федерации килы в Москве. В прошлом году развлечение победило в рейтинге программы «Страшно интересно». Его признали самым адреналиновым.

В День Рыбака опытные игроки Федерации килы, сотрудники музея, местные жители вступят в «Битву за кижские тони». Все желающие смогут наблюдать, сбор около дома крестьянина Сергеева в Кижской гавани. //Фото: музей-заповедник «Кижи»