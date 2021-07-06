Школьники Петрозаводска могут читать книги в «мобильной библиотеке»

Во время летних каникул юные жители Петрозаводска могут читать с помощью специального мобильного приложения. В сервисе «Свет» собрана литература, которую они изучают в рамках школьной программы, произведения для внеклассного чтения, научно-популярные книги, сообщили в администрации города.

Это проект Национальной электронной библиотеки, который поддержало российское Министерство культуры. Скачать бесплатное приложение можно в Google Play и App Store.

Коллекция книг регулярно пополняется, к каждому произведению есть интерактивная карточка с данными о нем, его создателе, а также иной полезной информацией.

Список книг готовят сотруудники Российской государственной библиотеки, специалисты-литературоведы, эксперты в области искусства и медиа. //Фото: администрация Петрозаводска