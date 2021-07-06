Новые кинозалы откроют в Пряже и Сегеже в текущем году

Уже в этом году жители Пряжи и Сегежи смогут посмотреть кино в современных, новых кинозалах. Один из них появится в Пряже и два – в Сегеже, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Пряжинский центр досуга и творчества, а также еще коммерческих зала киносети «Люмен-Фильм НН» в Сегеже оснастят цифровым оборудованием. Средства придут из Федерального фонда экономической и социальной поддержки отечественной кинематографии, его чаще называют Фондом кино. На каждый из кинозалов выделят порядка 5 миллионов рублей.

Программа фонда по созданию условий для кинопоказов в российских малых городах действует с 2015 года. В Карелии по ней уже оборудовали 15 залов для просмотра фильмов – как в Петрозаводске, так и в районах республики.

Фонд кино проводит конкурс, субсидии дают тем, кто выполняет ряд условий. Главное из них – как минимум половина фильмов из репертуара должна быть снята в России.

В Сегеже и Пряже первые сеансы в новых кинозалах пройдут уже в 2021 году. //Фото: пресс-служба правительства Карелии.