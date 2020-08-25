25 августа 2020, 21:19
Общество

Петрозаводские мастера-камнерезы успели вовремя

Новые мемориальные плиты с именами участников Курильского десанта, изготовленные в Карелии, вчера вылетели в Петропавловск-Камчатский

Об отправке важного груза доложили в ходе еженедельного совещания врио губернатора Камчатского края Владимиру Солодову, сообщает ИА «Камчатка».

Как уже писал «Петрозаводск  говорит», на прежних плитах в сквере Свободы города Петропавловск-Камчатский были указаны далеко не все имена воинов-освободителей, принявших участие в заключительном этапе Второй мировой войны в августе-сентябре 1945 года, и этот недостаток было решено исправить.

В канун 75-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, была проведена огромная работа по восстановлению списка солдат и офицеров – участников Курильской десантной операции. Всего будет увековечено более тысячи фамилий.

Заказали мемориальные плиты в Карелии. Однако руководства края испытывало беспокойство в отношении сроков выполнения важного заказа к торжествам 3 сентября.

И вот, сегодня стало известно, новые мемориальные плиты с именами участников Курильского десанта доставят в Петропавловск-Камчатский в ближайшие дни. Груз вылетел из Петрозаводска накануне, 24 августа.

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Метки: 
Карелия
камчатка
Петропавловск-Камчатский
Петрозаводск
вторая мировая война
десант