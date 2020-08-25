25 августа 2020, 19:25
Общество

О работе детских садов после периода ограничений связанных с пандемией

Во время прямой линии 25 августа Артур Парфенчиков остановился на теме детских садов

Все лето детские дошкольные учреждения работали в режиме дежурных групп, сказал глава республики

Однако в последнее время ограничения почти сняты. Сейчас в сады ходит 8-9 тысяч детей (всего их более 30 тысяч). Никаких отдельных справок не нужно, кроме стандартных – их получают в том случае, если ребенок долго не посещал сад.

Роман Голубев говорит, что проблем с их получением быть не должно. Парфенчиков опасается, что это не так, что проблемы могут возникнуть.

Если родители решат пока не водить ребенка - введен режим свободного посещения, что позволит не платить за пропущенные дни.

Обсудить
просмотр
173418
Метки: 
Карелия
прямая линия главы Карелии
парфенчиков
глава республики карелия
министр образования Карелии
Роман Голубев
детские сады