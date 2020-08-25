25 августа 2020, 19:25
О работе детских садов после периода ограничений связанных с пандемией
Во время прямой линии 25 августа Артур Парфенчиков остановился на теме детских садов
Все лето детские дошкольные учреждения работали в режиме дежурных групп, сказал глава республики
Однако в последнее время ограничения почти сняты. Сейчас в сады ходит 8-9 тысяч детей (всего их более 30 тысяч). Никаких отдельных справок не нужно, кроме стандартных – их получают в том случае, если ребенок долго не посещал сад.
Роман Голубев говорит, что проблем с их получением быть не должно. Парфенчиков опасается, что это не так, что проблемы могут возникнуть.
Если родители решат пока не водить ребенка - введен режим свободного посещения, что позволит не платить за пропущенные дни.