О работе детских садов после периода ограничений связанных с пандемией

Все лето детские дошкольные учреждения работали в режиме дежурных групп, сказал глава республики

Однако в последнее время ограничения почти сняты. Сейчас в сады ходит 8-9 тысяч детей (всего их более 30 тысяч). Никаких отдельных справок не нужно, кроме стандартных – их получают в том случае, если ребенок долго не посещал сад.

Роман Голубев говорит, что проблем с их получением быть не должно. Парфенчиков опасается, что это не так, что проблемы могут возникнуть.

Если родители решат пока не водить ребенка - введен режим свободного посещения, что позволит не платить за пропущенные дни.