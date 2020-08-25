Садик на улице Чистой в Петрозаводске будет выкуплен

По словам главы республики, здание детского дошкольного учреждения должны выкупить у нынешнего владельца. До 2019 года это было невозможно сделать из-за законодательных ограничений.

Сейчас проведены экспертизы, есть список доработок, которые необходимы потому что нормативы за прошедшие годы изменились.

Артур Парфенчиков выразил надежду, что собственник устранит замечания и, самое серьезное, увеличит прилегающую территорию.

По словам министра образования Роман Голубева, у собственника есть возможность это сделать.

Вопрос по садику еще и в том, чтобы найти деньги на покупку.

Садик на Ленинградской планируют вернуть в систему дошкольного образования в октябре.

Ремонт там завершен. Детсад скандально закрыли в ноябре 2018 года через полгода после открытия. Как сейчас сказал Парфенчиков, угроза оказалась ложной, кровля там не аварийная.

