Прямая линия главы Карелии о начале учебного года, продолжение-2

Глава Карелии предположил, что, возможно, горячее питание детей в малокомплектных школах будет обеспечиваться с помощью самих родителей, которым будут выдавать деньги на продукты.

Он объяснил, что в некоторых школах учатся по пять детей, и все они являются родственниками. Везти горячее питание за несколько десятков километров кажется нецелесообразным.

Отметим, такая схема применяется в некоторых регионах России. При этом ранее Роман Голубев рассказал, что от этой идеи в Карелии отказались.