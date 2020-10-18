18 октября 2020, 12:01
Общество

Петрозаводск украшают многолетними цветами

На Кукковке посадали многолетники, хвойные и декоративные кустарники

Помимо уборки мусора, травы и листьев в карельской столице высаживают растения.

В сквере Кукковский Петух на прошедшей неделе высадили многолетники, хвойные и декоративные кустарники. По-новому оформили каменные вазоны на лестничном спуске на улице Свердлова, рассказали в мэрии. Санитарную обрезку с «посадкой на пень» провели на   проспекте Карла Маркса.

Петрозаводчане могут сообщить о неудовлетворительном состоянии объектов городской инфраструктуры по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы 051. (пресс-служба администрации города)

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Метки: 
экология
растения
кусты
Кукковка
благоустройство
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Кукковский петух