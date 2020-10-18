Петрозаводск украшают многолетними цветами

Помимо уборки мусора, травы и листьев в карельской столице высаживают растения.

В сквере Кукковский Петух на прошедшей неделе высадили многолетники, хвойные и декоративные кустарники. По-новому оформили каменные вазоны на лестничном спуске на улице Свердлова, рассказали в мэрии. Санитарную обрезку с «посадкой на пень» провели на проспекте Карла Маркса.

Петрозаводчане могут сообщить о неудовлетворительном состоянии объектов городской инфраструктуры по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы 051. (пресс-служба администрации города)