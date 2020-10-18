Еще один пациент с внебольничной пневмонией умер в Карелии

За минувшие сутки в Карелии скончался один человек с внебольничной пневмонией. По сообщению оперативного штаба, умер мужчина, 1946 года рождения. У пациента была тяжелая сопутствующая патология сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Тест на COVID -19 у пациента был отрицательный.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 1540 пациентов, 83 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За прошедшие сутки с внебольничной пневмонией в республике госпитализировали десять человек. Всем пациентам с пневмонией проводят исследование на COVID -19. (фото на главной profile.ru)