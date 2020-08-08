Петрозаводск продолжает страдать от рук уличных хулиганов

В столице Карелии продолжают портить муниципальное имущество. Сперва фонтан на набережной Варкауса, затем камеры в отремонтированном подземном переходе, теперь от рук хулиганов пострадал фонарь на входе в губернаторский парк. О падении фонаря сообщатся в паблике «Живой Петрозаводск», где также размещено видео с камеры уличного видеонаблюдения «Сампо.ру».

Судя по кадрам инцидент приключился после полуночи 8 августа. На записи видно, как группа людей раскачивает фонарь, затем отбегает от конструкции, которая начинает падать и едва не настигает сами хулиганов.

Выходка в парке вызвала возмущение участников паблика. Между тем некоторые пользователи обратили внимание на непрочность фонаря: «Этот фонарь могло ветром так же раскачать и днем кого угодно пришибить, как так закрепить можно было? Видно, что и второй качается как осиновый лист».

Фото: vk.com