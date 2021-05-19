Петрозаводск побил температурный рекорд 1979 года

В минувший вторник в Петрозаводске был установлен температурный рекорд.

По сообщению паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», предыдущее значение для 18 мая принадлежало 1979 году, тогда воздух прогрелся до +26,8. В минувший вторник, 18 мая 2021 года, воздух в карельской столице прогрелся до +29,2.

Также погодный паблик представил максимальные температуры воздуха по метеостанциям республики за вторник. Например, в Пудоже воздух прогрелся до +31,9; в Ладве до +31,3; в Пряже до +31,1; в Калевале +19,2; на Валааме +19; в Кеми (порт) +17,9; в Кондопоге +26,5. (фото forpost-sz.ru)