Петрозаводск активно убирают перед Днем Победы

Петрозаводск активно готовится к празднованию Дня Победы. Перед праздником ведется уборка общественных территорий города, сообщает пресс-служба мэрии.

Мелкий бытовой мусор и смет в эти дни убирают в скверах Маршала Мерецкова, Ивана Сенькина, Элиаса Леннрота, Анны Лисицыной, Василия Зайцева, Марии Мелентьевой, Ивана Молчанова, Кукольного театра, Маршала Жукова, Вечный огонь, Александровском, в парках Лес Победы и Мира, на аллее Карельского фронта, а также вблизи стелы «Город воинской славы».

Жителям Петрозаводска напоминают, что пожаловаться на некачественную уборку города можно в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии