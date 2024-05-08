Мэрию Петрозаводска обязали дать денег на ремонт в детском саду

Два корпуса детского садика № 49 «Улыбка» находятся в неудовлетворительном состоянии. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре Карелии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты обратились в суд с иском к руководству детского сада и мэрии. Предметом тревог стали корпуса детского учреждения на улицах Ленинградской, 16А и Кутузова, 28.

В частности, на в здании Ленинградской улице в плохом состоянии линолеум в группах, спальнях и раздевалках; в помещениях – от санузлов до буфетных - не в порядке стены: отслаивается краска, отколота плитка; на потолках есть следы протечек. В прогулочной зоне нет веранд с навесами.

В здании на улице Кутузова тоже есть проблемы с напольным покрытием и с отделкой стен. В некоторых группах негде сушить вещи после прогулки, во дворе нет навеса.

Городской суд Петрозаводска обязал администрацию детсада исправить нарушения до 1 сентября следующего года. Мэрия должна профинансировать работы. // фото: МДОУ «Детский сад №49 "Улыбка"»/ВКонтакте