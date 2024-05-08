08 мая 2024, 12:11
Зону отдыха у воды обустроят в одном из парков Петрозаводска
В столице Карелии в этом году благоустроят парк «Патриот»
В Петрозаводске в этом году благоустроят парк «Патриот». Работы пройдут по программе «Комфортная городская среда», сообщает пресс-служба мэрии.
В администрации города раскрыли детали проекта. Так, в парке обустроят зону отдыха у воды с двусторонними скамейками. Будет оборудован тротуар, посеян газон. Специалисты установят урны, проведут обрезку кустарника. Работы планируется начать в середине мая.
Всего в этом году в рамках программы «Комфортная городская среда» в городе будут благоустроены семь общественных территорий. // Фото «Петрозаводск говорит»