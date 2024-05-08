Зону отдыха у воды обустроят в одном из парков Петрозаводска

В Петрозаводске в этом году благоустроят парк «Патриот». Работы пройдут по программе «Комфортная городская среда», сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации города раскрыли детали проекта. Так, в парке обустроят зону отдыха у воды с двусторонними скамейками. Будет оборудован тротуар, посеян газон. Специалисты установят урны, проведут обрезку кустарника. Работы планируется начать в середине мая.

Всего в этом году в рамках программы «Комфортная городская среда» в городе будут благоустроены семь общественных территорий. // Фото «Петрозаводск говорит»