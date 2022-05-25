Петрозаводчанку осудили за дискредитацию армии России

49-летняя жительница карельской столицы опубликовала в интернете некую запрещенную символику, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники регионального центра по противодействию экстремизму МВД обнаружили публикацию во время мониторинга глобальной паутины. На женщину составили протокол об административном правонарушении за публичное демонстрирование запрещенной атрибутики.

Кроме того, правоохранительные органы установили, что петрозаводчанка распространяла информацию, которая дискредитировала Вооруженные силы РФ. Нарушение также попало под административную статью.

Городской суд по материалам полиции признал петрозаводчанку виновной в двух правонарушениях. Суд назначил ей штрафы в размере одной тысячи рублей и 30 тысяч рублей.