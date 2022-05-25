В Карелии у девяти мигрантов аннулировали патенты

Фальшивые миграционные карты, фиктивную постановку на учет, не предоставленные сведения о смене фамилии – эти нарушения совершили при оформлении патентов на трудовую деятельность девять иностранных граждан, приехавших в Карелию.

С начала года региональным управлением по вопросам миграции оформлено более 700 патентов. Как рассказали в пресс-службе МВД, по результатам контрольно-надзорных мероприятий за предоставление ложных сведений аннулировано девять патентов.

В ведомстве напомнили, что за предоставление заведомо ложных сведений, если они могли послужить основанием для выдачи официального документа, статьей 19.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, при этом въезд в страну может быть запрещен. Фото: pinterest.ca.