25 мая 2022, 14:32
Поиски петрозаводчанина идут десятый день
Полиция просит помощи в поисках без вести пропавшего 50-летнего мужчины
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 Петрозаводска разыскивают Мартынова Павла Борисовича 1972 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 16 мая, сообщили в пресс-службе МВД.
«Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить информацию в полицию»,
- обратились в ведомстве к горожанам.
Позвонить можно по номерам телефонов: 8 911 415 25 87, 8 911 402 4926, 8 814 2 739 154. Фото: 10.мвд.рф.