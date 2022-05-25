Поиски петрозаводчанина идут десятый день

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 Петрозаводска разыскивают Мартынова Павла Борисовича 1972 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 16 мая, сообщили в пресс-службе МВД.

«Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить информацию в полицию»,

- обратились в ведомстве к горожанам.

Позвонить можно по номерам телефонов: 8 911 415 25 87, 8 911 402 4926, 8 814 2 739 154. Фото: 10.мвд.рф.