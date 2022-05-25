Арендатор вывез с участка плодородный слой почвы

Нарушение земельного законодательства было выявлено сотрудниками Россельхознадзора в январе этого года. Житель Коми ранее арендовал сельскохозяйственный участок площадью 56 га вблизи с. Лэзым Сыктывдинского района, который предназначался для сенокошения

Но мужчина решил воспользоваться им иначе. С помощью экскаватора снял плодородный слой почвы на части участки и перевез его на грузовых машинах в с. Пажга.

Как рассказали в надзорном ведомстве, за нарушение законодательства предприимчивый арендатор бы привлечен по статье 8.6 КоАП РФ с назначением штрафа в размере одной тысячи рублей. Не согласившись с вынесенным решением, мужчина обратился с жалобой суд. Но Сыктывдинский районный оставил жалобу без удовлетворения, а постановление Россельхознадзора без изменения. Фото: pixabay.