Петрозаводчанка заняла первое место на шоу «Бешеная пила»

Победителем, завершившегося в Апатитах шоу-конкурса «Бешеная пила», стала композиция «Предчувствие весны», сообщает сайт «ХибИнформБюро».

Произведение искусства из пяти кубометров льда за полтора часа изваяли Елена Тимофеева из Петрозаводска и Иван Локтюхин из Хабаровска.

Второе место жюри присудило Кириллу Баиру (Королёв) и Александру Михайлову (Сургут) за скульптуру «Я люблю Хибины!»

Третье место заняли апатитчане Ирина и Валерий Липпонен, сотворившие «Паутину любви».

Дипломы участников конкурса получили Юрий Мистрюков (Рязань) и Кирилл Баталов (Невьянск) за скульптуру «Во!», а также мурманчане Дмитрий Новицкий и Вероника Вологжанникова за работу «Выстрел или четкое попадание».

Поздравляем победительницу и ее напарника с победой!

Фото с сайта hibinform.ru