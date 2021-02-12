Петрозаводчанка заняла первое место на шоу «Бешеная пила»
Победителем, завершившегося в Апатитах шоу-конкурса «Бешеная пила», стала композиция «Предчувствие весны», сообщает сайт «ХибИнформБюро».
Произведение искусства из пяти кубометров льда за полтора часа изваяли Елена Тимофеева из Петрозаводска и Иван Локтюхин из Хабаровска.
Второе место жюри присудило Кириллу Баиру (Королёв) и Александру Михайлову (Сургут) за скульптуру «Я люблю Хибины!»
Третье место заняли апатитчане Ирина и Валерий Липпонен, сотворившие «Паутину любви».
Дипломы участников конкурса получили Юрий Мистрюков (Рязань) и Кирилл Баталов (Невьянск) за скульптуру «Во!», а также мурманчане Дмитрий Новицкий и Вероника Вологжанникова за работу «Выстрел или четкое попадание».
Поздравляем победительницу и ее напарника с победой!
Фото с сайта hibinform.ru