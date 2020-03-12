Петрозаводчанка вошла в число победителей «Петербургской весны»

Международный форум-конкурс искусств «Петербургская весна» прошел в Северной столице. Конкурс искусств был посвящен 75-летию Победы.

В конкурсе участвовала воспитанница Детской музыкально-хоровой школы Петрозаводска Александрина Ерофеева.

По сообщению пресс-службы администрации столицы Карелии, петрозаводчанка в номинации «Академический вокал» стала лауреатом второй степени.

Фото: пресс-служба администрации города