12 марта 2020, 15:23
Культура

Петрозаводчанка вошла в число победителей «Петербургской весны»

Воспитанница Детской музыкально-хоровой школы стала лауреатом в номинации «Академический вокал»

Международный форум-конкурс искусств «Петербургская весна» прошел в Северной столице. Конкурс искусств был посвящен 75-летию Победы.

В конкурсе участвовала воспитанница Детской музыкально-хоровой школы Петрозаводска Александрина Ерофеева.

По сообщению пресс-службы администрации столицы Карелии, петрозаводчанка в номинации «Академический вокал» стала лауреатом второй степени.

Фото: пресс-служба администрации города

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«Петербургская весна»
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75-летие победы
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