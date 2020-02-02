Петрозаводчанка стала призером Первенства России по легкой атлетике

31 января в Новочебоксарске завершилось Первенство России по лёгкой атлетике среди девушек и юношей до 18 лет, сообщает минспорт Карелии.

Карельская спортсменка Арина Сорокина, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска, в толкании ядра показала результат 15, 31 м и завоевала серебряную медаль.

Ученица тренеров СШОР № 3 Андрея Моруева и Натальи Козловой установила личный рекорд и впервые выполнила норматив кандидата в мастера спорта.