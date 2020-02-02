Карелия оказалась в числе худших регионов по командным видам спорта

Фонд "Петербургская политика" и издание "Спорт-экспресс" провели совместное исследование по ситуации с командными видами спорта по российским регионам, пишет Северинформ.

В основу рейтинга легли выступления спортивных клубов от субъектов РФ в популярных видах спорта. В списке представлены футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве, водное поло. Данные взяты по состоянию на 1 января текущего года.

Сообщается, что первое место в рейтинге заняла Москва. Также в десятку лучших вошли Татарстан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Свердловская области, Красноярский край, Самарская и Ростовская области, а также Башкортостан.

12 субъектов набрали в рейтинге 0 баллов. В их числе и два региона Северо-Запада - Карелия и Ненецкий автономный округ.